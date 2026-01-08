L’Asp inaugura a Monreale la nuova Casa della Comunità di via Ignazio Florio
L’Asp di Palermo apre a Monreale la nuova Casa della Comunità di via Ignazio Florio, un presidio territoriale realizzato con fondi del PNRR – Missione 6 Salute. L’inaugurazione è prevista per lunedì 12 gennaio e rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi sanitari locali, offrendo un punto di riferimento per la popolazione del territorio.
L’Asp di Palermo inaugurerà e attiverà lunedì prossimo, 12 gennaio, a Monreale la Casa della Comunità di via Ignazio Florio, struttura territoriale realizzata con fondi del PNRR – Missione 6 Salute. Alla cerimonia, in programma alle ore 10.30, saranno presenti il Presidente della Regione, Renato Schifani, l’Assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni ed il Sindaco, . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
