Perché Xi Jinping ha rimosso il generale più potente dell’esercito cinese

Recentemente, il governo cinese ha avviato un’indagine su Zhang Youxia, il più influente generale delle forze armate, e su Liu Zhenli, capo di stato maggiore. Questa decisione ha suscitato interesse per comprendere le ragioni dietro questa mossa e le sue implicazioni per la leadership militare in Cina. Di seguito, si analizzano gli eventi e i possibili motivi di questa azione del governo.

Il ministero della Difesa cinese ha annunciato l’apertura di un’indagine contro Zhang Youxia, il generale più potente delle forze armate, e contro Liu Zhenli, capo di stato maggiore. È il passaggio più drastico finora nella campagna con cui il presidente Xi Jinping sta rimuovendo l’intera leadership militare. Zhang, 75 anni, era il vicepresidente più anziano della Commissione militare centrale, l’organo che controlla l’esercito e che Xi presiede personalmente. Per anni era stato considerato il suo alleato più stretto nell’esericto. Aveva un peso politico superiore a quello di qualunque altro generale, grazie all’anzianità, all’esperienza di combattimento e a una rete di relazioni costruita in decenni di carriera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Xi Jinping è il capo dell’esercito cinese: cacciati gli ultimi due membri della Commissione militareXi Jinping è il leader della Repubblica Popolare Cinese e capo dell’esercito.

Xi Jinping caccia il capo dell’esercito, terremoto a Pechino: «Ha passato agli Usa segreti sulle armi nucleari cinesi»Recenti sviluppi nel panorama politico cinese hanno portato alla rimozione del capo dell’esercito, con accuse di spionaggio riguardanti il programma nucleare.

