Xi Jinping è il leader della Repubblica Popolare Cinese e capo dell’esercito. Recentemente, sono stati rimossi due alti generali della Commissione militare, indagati per violazioni disciplinari e legali. Questo intervento segnala una possibile riforma all’interno delle forze armate cinesi e riflette le recenti azioni di consolidamento del potere da parte delle autorità.

Due alti generali della Repubblica Popolare Cinese sono indagati per “gravi violazione disciplinari e violazioni della legge”, una formula che solitamente si riferisce alle accuse di malaffare e corruzione. I bersagli dell’Anticorruzione sono Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale e il membro dell’esercito con il grado più alto in circolazione, e Liu Zhenli, membro della suddetta commissione e capo dello Stato maggiore congiunto. A riferirlo è stata una breve nota del Ministero della difesa cinese. Dopo questa mossa, il presidente Xi Jinping è subentrato al vertice nella commissione e ha assunto il controllo dell’Esercito popolare di liberazione in veste di commander-in-chief. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Xi Jinping è il capo dell'esercito cinese: cacciati gli ultimi due membri della Commissione militare

