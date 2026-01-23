Chicca Mencoboni e l’incubo Clostebol | Doping io come Sinner Odissea per una ceretta assolta

Chicca Mencoboni, nota influencer, si trova al centro di un dibattito dopo il suo coinvolgimento in un caso legato al clostebol. La sua vicenda ricorda quella di Jannik Sinner, che ha affrontato l’accusa di doping e ha poi ottenuto l’assoluzione. Mencoboni ha spiegato come questi episodi possano influenzare la percezione pubblica, evidenziando le ripercussioni sulla vita personale e professionale.

Pesaro, 23 gennaio 2026 – “Tutto cambia perché la gente ti guarda in modo diverso. Lo disse Jannik Sinner dopo il caso doping. E’ successo anche a me. Ne sono uscita, ma è stato terribile”. Lei è Chicca Mencoboni, pesarese, non vedente, atleta paralimpica, pluricampionessa in varie discipline (tra cui salto in alto, salto in lungo e velocità). Gli altri protagonisti di questa storia hanno nomi che sono diventati noti proprio grazie a Sinner. Anzi, suo malgrado. Si tratta del Trofodermin, crema o spray utilizzato per curare piccole ferite, che contiene il Clostebol, uno steroide anabolizzante vietato dalle norme antidoping. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

