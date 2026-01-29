Il premier inglese Starmer scherza con Macron | occhiali da star e un bonjour il video diventa virale

Keir Starmer ha scherzato con Emmanuel Macron in un video diventato subito virale. Il premier britannico ha indossato occhiali da star e ha salutato con un “bonjour”, lasciando tutti sorpresi e divertiti. Quel momento di leggerezza ha attirato l’attenzione sui social media, dimostrando che anche tra leader internazionali si può trovare spazio per un sorriso.

Un momento di leggerezza diplomatica che ha fatto il giro del web. Il premier britannico Keir Starmer ha dimostrato che anche la politica internazionale può concedersi attimi di ironia, regalando un siparietto che ha rapidamente conquistato i social media. La scena si è svolta durante una serata a teatro, dove Starmer era ospite. Il primo ministro del Regno Unito ha scelto un look decisamente poco convenzionale per un capo di governo: un paio di occhiali specchiati che hanno immediatamente catturato l’attenzione. Ma non è stato solo l’accessorio a far parlare. Nel video pubblicato dallo stesso Starmer sui suoi canali social, il premier britannico si rivolge al presidente francese Emmanuel Macron con un cordiale “ bonjour “, sfoggiando gli occhiali riflettenti in quello che appare come un chiaro momento di autoironia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Approfondimenti su Starmer Macron

Keir Starmer ha salutato Macron indossando occhiali da sole, usando un approccio ironico e bonario.

Da Re Sole a Top Gun, il siparietto tra Starmer e Macron sugli occhiali da sole ha riscosso grande attenzione sui social.

Ultime notizie su Starmer Macron

