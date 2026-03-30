Dopo il risultato del referendum e la sconfitta del governo Meloni, si sono verificati alcuni sconquassi, anche se lo scenario politico italiano è rimasto invariato. La mancanza di un’azione politica decisa contro figure come Trump e Putin rimane evidente, senza modifiche sostanziali nelle strategie adottate finora. La realtà politica si mantiene quindi stabile, senza mutamenti significativi nelle relazioni internazionali o nelle posizioni interne.

L’esito del referendum e la sconfitta del governo Meloni hanno provocato qualche sconquasso, ma non hanno cambiato lo scenario politico italiano. Giorgia Meloni ha fatto fuori alcuni impresentabili del suo giro nel tentativo di dimostrare al paese di aver assorbito la lezione, ma è evidente che sia soltanto un’operazione cosmetica e che non ci sia nessun cambio di rotta del governo, soprattutto sulla sua sudditanza al trumpismo, che poi è la ragione primaria della sua improvvisa sconfitta. Si dice che dentro Forza Italia sia in corso una fase di rinnovamento sedicente liberale, ma i fatti per ora dicono che è stato liquidato da capogruppo al Senato un eterno colonnello come Maurizio Gasparri e che è stato sostituito con la figlia dell’amico del papà della padrona del partito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il post referendum, e l’assenza di una politica contro Trump e contro Putin

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