Zelensky attacca l’Europa | ‘manca volontà politica contro Putin’

Il presidente ucraino Zelensky critica l'Europa per la mancanza di volontà politica nel sostenere l'Ucraina contro l'aggressione di Putin. Secondo Zelensky, quando si è trattato di impiegare risorse per difendere il Paese, molte decisioni sono state bloccate o ritardate. Questa posizione evidenzia le difficoltà nel mobilitare un sostegno unito e deciso da parte delle nazioni europee in un contesto di conflitto.

ROMA, 22 GEN – Volodymyr Zelensky inizia il suo discorso a Davos paragonando la situazione in Ucraina al film “Il giorno della Marmotta”. “Nessuno vorrebbe vivere così, ripetendo la stessa cosa per settimane, mesi e, naturalmente, quattro anni – afferma – È esattamente così che ci piace vivere adesso. Ed è la nostra vita. Proprio l’anno scorso, qui a Davos, ho concluso il mio discorso con le parole: l’Europa deve sapere come difendersi. È passato un anno e nulla è cambiato. Siamo ancora in una situazione in cui devo dire le stesse parole”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso a Davos, deplora la mancanza di “volontà politica” dell’Ue nei confronti di Putin. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

