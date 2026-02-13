Referendum Arianna Meloni | Una riforma per gli italiani non per la politica non contro i magistrati

Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio e leader della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha spiegato che la proposta di riforma della giustizia mira a migliorare il sistema per gli italiani, non a favorire la politica o a colpire i magistrati. In un’intervista al Corriere della Sera, Meloni ha sottolineato che si tratta di una “riforma storica” destinata a cambiare il modo in cui funziona la giustizia nel Paese, evidenziando che il suo obiettivo principale è il bene dei cittadini. La sua dichiarazione si distingue per un tono deciso nel difendere la proposta dai critici che la accus

Nel grande dibattito che accompagna il referendum sulla giustizia del 22 e del 23 marzo, le posizioni della politica si stanno progressivamente cristallizzando. Se il centrodestra compatto attorno al governo guidato da Giorgia Meloni e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, invita a votare Sì, il fronte dell’opposizione resta più articolato e attraversato da sensibilità diverse. In un quadro così polarizzato, la scelta, come più volte sottolineato nel dibattito politico, non può ridursi ad un riflesso di appartenenza politica. È una decisione che chiama in causa il funzionamento della giustizia e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, e che richiede agli elettori uno sforzo di approfondimento e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Giorgia Meloni ha dichiarato che non si dimetterà se gli italiani dovessero bocciare la riforma della giustizia, rispondendo alle domande sul possibile intervento sulla responsabilità civile dei magistrati.

