Jannik Sinner si prepara a trasferirsi a Montecarlo, con l’obiettivo di concentrarsi sulla terra rossa. Dopo aver passato un mese sui campi in cemento statunitense, disputando due tornei consecutivi di 12 giorni, il tennista dovrà adattarsi rapidamente alle superfici di terra battuta. Tra le ipotesi in vista, c’è anche quella di partecipare a due eventi, senza pause.

Obiettivo “terra rossa”. Dopo un mese sul cemento statunitense – con due tornei da 12 giorni ciascuno – l’adattamento al mattone tritato deve avvenire per tutti in un batter d’occhio. Jannik Sinner sarà tra coloro che dovrà affrontare questo percorso repentino, con gli occhi di tutti addosso, visti gli eccezionali risultati in California e in Florida. Jannik si appresta a vivere la stagione sul mattone tritato con dei punti di domanda. Nella stagione passata, il suo impegno era stato limitato dalla sospensione per la vicenda “Clostebol”. Solo due tornei disputati, con due finali giocate e perse. Si fa riferimento agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, per cui gli eventi di maggio prestigio e storia su questa superficie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il piano di Jannik Sinner verso Montecarlo. “Sennò uno non si ferma mai…”. E c’è l’ipotesi doppio!

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