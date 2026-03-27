Alexander Zverev si lancia verso la semifinale con Jannik Sinner | Servirà il match perfetto Fondamentale il servizio

Alexander Zverev si prepara a sfidare Jannik Sinner in semifinale, dichiarando che sarà necessario giocare il match perfetto. Ha sottolineato l'importanza del servizio per affrontare l'avversario e ha espresso la volontà di riprovarci dopo aver perso in modo deciso in una precedente semifinale. La partita si svolgerà nel contesto di un torneo ufficiale, con entrambi i tennisti in corsa per una finale.

Alexander Zverev avrà la sua chance per riprovarci. Dopo aver perso in maniera netta la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner, il tennista tedesco proverà a rifarsi nella giornata odierna, nel secondo appuntamento del Sunshine Double statunitense, dato che affronterà di nuovo il numero 2 del mondo ad un passo dalla finale del Masters 1000 di Miami. Il torneo sul cemento della Florida metterà in scena infatti la terza semifinale di fila tra Sascha Zverev e Jannik Sinner in un Masters 1000 (è successo una sola altra volta nella storia con lo stesso tedesco e Stefanos Tsitispas tra Monte Carlo e Roma nel 2022) una sfida dalla quale ci attendiamo maggiore equilibrio rispetto a quanto visto in California. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev si lancia verso la semifinale con Jannik Sinner: “Servirà il match perfetto. Fondamentale il servizio” Articoli correlati Jannik Sinner si proietta verso la semifinale: “Contro Zverev match duro. Sul giocare di giorno o alla sera…”Jannik Sinner centra il pass per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) sbarazzandosi senza il minimo problema del... Alexander Zverev spazza via Fils e lancia la sfida a Sinner ad Indian WellsIl tedesco Alexander Zverev supera il transalpino Arthur Fils nel primo dei quarti di finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: ad Indian Wells, in... Jannik Sinner vs Alexander Zverev vienna open 2025 Final Wiener Stadthalle Tutti gli aggiornamenti su Alexander Zverev Temi più discussi: Alexander Zverev si lancia verso la semifinale con Jannik Sinner: Servirà il match perfetto. Fondamentale il servizio; La versione di Zverev: Con Sinner ho fatto esperimenti; Zverev, ancora tu! A Miami spazza via Cerundolo e si regala un'altra semifinale contro Sinner; Live Carlos Alcaraz - Alexander Zverev - Vienna Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 30/10/2021. Alexander Zverev si lancia verso la semifinale con Jannik Sinner: Servirà il match perfetto. Fondamentale il servizioAlexander Zverev avrà la sua chance per riprovarci. Dopo aver perso in maniera netta la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner, ... oasport.it ATP Miami: avanzano Zverev, Tiafoe e Cerundolo. Shock SheltonTennis - ATP | Zverev guida il gruppo dei favoriti, Tiafoe e Humbert solidi, Cerundolo in crescita. Colpo di scena: Shelton eliminato da Shevchenko. ubitennis.com L'ecatombe continua... Le prime 16 teste di serie a Miami: Carlos Alcaraz [1] Jannik Sinner [2] Alexander Zverev [3] Alex de Minaur [5] Taylor #FRITZ [6] Félix Auger-Aliassime [7] Ben Shelton [8] Daniil Medvedev [9] Alexander Bublik [10] x.com Zverev confessa: "Sto diventando il giocatore iper-aggressivo che voglio essere" Aumentare l'aggressività nei colpi di inizio scambio e da fondo campo. È l'obiettivo che Alexander Zverev sta portando avanti quotidianamente con il lavoro negli allenamenti, - facebook.com facebook