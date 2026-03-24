Continua la marcia di Jannik Sinner a Miami, dove ha battuto il francese Moutet in poco più di un'ora e si prepara ad affrontare ora agli ottavi l'americano Michelsen, superato per due volte nel 2024. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Michelsen, match in programma martedì 24 marzo alle ore 21. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Sinner ha chiuso molto rapidamente anche il suo secondo match a Miami superando Moutet 6-1 6-4. Il francese ha provato ad oppore resistenza con il suo tennis imprevedibile e in qualche occasione anche divertennte ma la potenza di Jannik non gli ha consentito di andare oltre a un onorevole secondo set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Michelsen, doppio obiettivo per Jannik: i quarti e il primo posto di Alcaraz

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Sinner batte 6-1 6-4 il francese Moutet e accede agli ottavi del Masters 1000 di Miami, dove troverà lo statunitense Michelsen. #ANSA facebook