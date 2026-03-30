Il prezzo del petrolio è salito significativamente, portando a un aumento dei costi per i consumatori e le imprese in tutta Europa. I governi stanno adottando misure per ridurre l’impatto di questa situazione, mentre le conseguenze della guerra in Medio Oriente continuano a influenzare l’economia e la vita di tutti i giorni. La questione si lega all’aumento dei prezzi e alle ripercussioni sul mercato energetico.

Gli effetti economici della guerra nella regione del golfo Persico si fanno sentire nella vita quotidiana degli europei, soprattutto per il prezzo dei carburanti. Anche se i 27 stati dell’Unione importano dal Golfo solo una piccola parte delle forniture di greggio, i prezzi del petrolio e del gas sono fissati a livello mondiale, quindi l’impatto di un evento come il blocco dello stretto di Hormuz genera conseguenze globali. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, passa in rassegna le strategie dei singoli paesi per attenuare l’impatto sull’economia del rincaro dei carburanti di queste settimane. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il petrolio costa caro e i governi europei cercano di correre ai ripari

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