Caro petrolio Giorgia Meloni corre ai ripari | la decisione per salvare i portafogli

Il governo italiano sta per intervenire per contenere l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio, che ha riacceso l’attenzione sul tema del caro carburanti. La decisione arriva in risposta alla crescita dei costi alla pompa, che ha coinvolto cittadini e operatori del settore. La situazione ha portato a un dibattito sulla gestione delle tariffe e sulle misure da adottare per limitare gli effetti sugli acquisti quotidiani.

Roma. L’aumento dei prezzi di benzina e gasolio riporta il tema del caro carburanti al centro dell’agenda politica. Nel primo pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha disposto la convocazione di un Consiglio dei ministri straordinario alle 19 a Palazzo Chigi, con un solo punto all’ordine del giorno: l’impennata dei prezzi alla pompa collegata alla crisi internazionale e alle nuove tensioni sul fronte energetico. La convocazione, secondo quanto riferito, è stata comunicata ai ministri con un messaggio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nella chat WhatsApp utilizzata dall’esecutivo per le comunicazioni interne. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caro petrolio, Giorgia Meloni corre ai ripari: la decisione per salvare i portafogli Articoli correlati Leggi anche: Caro Benzina, governo corre ai ripari. In campo le “accise mobili” Il Venezuela a trazione Usa spaventa la Russia. Che sul petrolio corre ai ripariLa possibilità che le compagnia americane e non prendano in gestione gli immani giacimenti sudamericani, rischia di relegare al ruolo di eterna... Contenuti e approfondimenti su Giorgia Meloni Temi più discussi: Caro petrolio, pronto lo scudo del governo contro la speculazione; Caro benzina, governo lavora a misure: fra le ipotesi il meccanismo delle accise mobili; Caro-energia, per Meloni strada in salita a Bruxelles; La vera causa del caro bollette è il gas, sospendere ETS rallenta la soluzione. Caro carburanti, Meloni convoca un Cdm straordinario: il governo prepara il decreto sulle acciseRoma. L’allarme per il caro carburanti spinge il governo a intervenire con urgenza. Nel primo pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso ... thesocialpost.it Caro benzina, Meloni corre ai ripari e convoca un Cdm. Pd: Governo finora immobileLa decisione a quattro giorni dal referendum. Secondo ambienti di governo, si valuta anche il credito d’imposta per gli autotrasportatori. Sul tavolo taglio ... repubblica.it "In quella croce c'è molto più di un segno sul foglio": #ReferendumGiustizia, il video-appello di #GiorgiaMeloni e le istruzioni su come compilare la scheda - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | E' in corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede le riunioni del Consiglio europeo A Bruxelles. Oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella, per il governo sono presenti, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni, i ministri Cro x.com