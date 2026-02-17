Piogge e buche | il Comune prova a correre ai ripari

Le piogge intense di inizio 2026 hanno causato numerose buche sulle strade di Latina, danneggiando le carreggiate e creando disagi agli automobilisti. Il Comune ha deciso di intervenire con interventi di riparazione, ma i lavori sono ancora in corso e le strade rimangono pericolose. Un problema che si aggrava con le piogge continue e le temperature invernali.

Disagi si stanno registrando in questi giorni anche a Formia; le rassicurazioni del sindaco Taddeo ai cittadini sugli interventi di asfaltature Il maltempo e le abbondanti piogge che in queste prime settimane del 2026 si stanno abbattendo anche sulla provincia di Latina stanno mettendo a dura prova anche la tenuta delle strade. Ne sanno qualcosa i cittadini della città capoluogo alle prese con strade groviera in diverse zone della città- anche in pieno centro -, come quelli di altre località del territorio pontino. E ai cittadini di Formia si è rivolto il sindaco Gianluca Taddeo che ha voluto fornire rassicurazioni su quelli che sono e saranno gli interventi “Le abbondanti e persistenti piogge dell'ultimo mese e mezzo hanno sicuramente aggravato la situazione, già precaria, dello stato del manto di molte strade del territorio comunale - ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook -.🔗 Leggi su Latinatoday.it

