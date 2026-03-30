Il Perugia ha vinto in casa della Vis Pesaro, con Luca Bacchin che ha segnato il gol decisivo dopo essere entrato in campo. La squadra umbra, grazie alla vittoria, ha superato in classifica Torres e Carpi. La Vis Pesaro si fermerà nel prossimo turno, mentre il Carpi aveva già perso ieri.

PESARO Luca Bacchin entra, segna, stende la Vis Pesaro e permette al Perugia di mettere la freccia e superare in un colpo solo Torres e Carpi, la prima si fermerà nel prossimo turno, la seconda lo ha fatto ieri. Una vittoria meritata che vale un pezzo importante della salvezza a quattro giornate dalla fine. Il Perugia rischia pochissimo, una traversa di Berengo, colleziona tante occasioni grazie a Verre che alza il livello della prestazione della squadra e regala un sorriso ai 600 tifosi presenti sugli spalti e un sorriso a Giovanni Tedesco in tribuna per la squalifica. Il Perugia mette in campo una delle prestazioni più convincenti della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Perugia sbanca Pesaro e mette la freccia. Verre alza il livello, Bacchin firma il successo

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