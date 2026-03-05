Il Perugia sbanca Livorno e rivede la luce Montevago e Bacchin vittoria per Tedesco

Il Perugia ha vinto in trasferta contro il Livorno, conquistando tre punti importanti. Montevago e Bacchin sono stati decisivi nel risultato finale, mentre Tedesco ha visto la sua squadra tornare alla vittoria. La partita si è svolta sul campo del Livorno, e il risultato ha permesso al Perugia di rivedere la luce in classifica.

Il Perugia si prende di forza la vittoria sul campo del Livorno. Montevago e Bacchin regalano al Grifo tre punti che riaccendono le speranze e fugano i dubbi sulla panchina del Perugia. Giovanni Tedesco (che ha iniziato la sua avventura con il Livorno e conferma la sua panchina con i toscani) ha avuto tutte le risposte che cercava, il Grifo da’’inizio alla fine gioca a testa bassa per applicazione e a testa alta (soprattutto nella ripresa) per cercare il gol. Peccato per il rigore finale che comunque non macchia una prestazione che conforta per il futuro. Il Grifo comanda dall’inizio fino ai minuti finali, regala agli avversari il recupero, trova il gol solo nella ripresa ma con il raddoppio certifica la sua superiorità al Picchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Perugia sbanca Livorno e rivede la luce. Montevago e Bacchin, vittoria per Tedesco Calcio serie C, il Perugia rivede la salvezza e Tedesco esulta: "Vittoria che vale doppio"Al tecnico, che salva la panchina, scappa una battuta: "Era già pronta la nave per Palermo". Perugia, Montevago dà speranze a Tedesco. Calapai si ferma, Angella invece tornaIl mese di gennaio è quello che dovrà proiettare i biancorossi con due piedi fuori dalla zona play out. Contenuti e approfondimenti su Perugia sbanca. Temi più discussi: Il Perugia sbanca Livorno e rivede la luce. Montevago e Bacchin, vittoria per Tedesco; 04/03/2026 - 20:27 LIVORNO - PERUGIA: DIRETTA TESTUALE; Serie C, colpo esterno del Perugia: Livorno battuto 2-1; Livorno-Perugia 1-2: il tabellino. Il Perugia risorge a Livorno. Montevago e Bacchin regalano al Grifo tre punti d’orodi Carlo Forciniti Il Perugia è vivo. Il Perugia risorge. Il Perugia torna a darsi un futuro. Che resta complesso, ma almeno per una notte è meno nebuloso. Pur se serviranno conferme. Reduce dal ko in ... umbria24.it Serie C, Livorno-Perugia 1-2: amaranto irriconoscibili, i biancorossi fanno il colpoUn brutto Livorno. Gli amaranto, all'Armando Picchi, si arrendono per 1-2 al Perugia al termine di una gara sempre controllata dagli umbri, che si sono imposti grazie alle reti di Montevago e Bartolom ... today.it Serie D: l’ #Orvietana sbanca #Grosseto. Il derby sorride al #Trestina e il #Foligno scivola in casa umbriaon.it/serie-d-lorvie… #Umbria #calcio #Cannara #Perugia #Terni #Toscana #sport #serieD x.com STORIE DEL CAMPIONATO PRIMAVERA Il Perugia è campione d'Italia 1995-'96 per la prima volta nella storia del campionato Primavera, battendo in finale il Parma . E in porta nel Parma c'è Gigi Buffon. Queste le formazioni della finale-Scudetto, gara unica. - facebook.com facebook