Max Verstappen ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui afferma che “la vita è correre, il resto è una lunga attesa”, frase attribuita a Steve McQueen. La frase viene interpretata come un possibile segnale di una strategia o di un atteggiamento nei confronti delle prossime competizioni. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli o comunicati ufficiali riguardo a questa affermazione.

“La vita è correre, il resto è una lunga attesa”: la celebre frase di Steve McQueen fa capire che Max Verstappen probabilmente sta bluffando. A 28 anni con 4 titoli mondiali è ancora presto per mettersi in panchina, anche se il suo penultimatum (“a fine stagione deciderò”) sembra serio. Più semplicemente sembra quella cosa che succede in oratorio, quando c’è da litigare sulle regole. A Max questa nuova Formula Uno non piace e non le manda a dire, soprattutto perché “se parti in P7 o P8 la cosa non è affatto divertente”. Che poi sarebbe quello che succede alla stragrande maggioranza dei suoi colleghi, che magari partono pure in P22 e non è che abbiano da farsi delle grasse risate mentre girano in pista come criceti (citazione Nico Rosberg) a caccia di chissà che cosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il penultimatum di Verstappen

Articoli correlati

F1, Perez provoca: l’ex Red Bull rivela il punto debole di VerstappenSergio Perez ha raccontato la sua versione di Max Verstappen tra talento, difficoltà e temperamento.

Leggi anche: Quinto Mondiale F1 e uomo mercato? Perché il 2026 di Verstappen è un anno decisivo

Approfondimenti e contenuti su Il penultimatum di Verstappen

Argomenti discussi: Il penultimatum di Verstappen.

Verstappen choc dopo il Gp di Suzuka: «Valuto il ritiro, questa Formula 1 non è divertente: è l'opposto della guida»Il campione olandese della Red Bull ha totalizzato solo 12 punti in tre gare: «Non so se ne vale la pena, ci sono altre cose che mi appassionano» ... corriere.it

Agonia Verstappen: Facevo il conto alla rovescia dei giri ancora da fare, quando Gasly mi ha superato gli ho fatto ciao-ciaoMax Verstappen ha concluso il GP del Giappone in ottava posizione alle spalle anche della Alpine di Pierre Gasly ... formulapassion.it