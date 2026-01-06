F1 Perez provoca | l’ex Red Bull rivela il punto debole di Verstappen
Sergio Perez ha condiviso una sua analisi sul funzionamento di Max Verstappen, evidenziando un aspetto che potrebbe rappresentare un punto debole per il campione olandese. La dichiarazione dell’ex Red Bull offre uno sguardo sul rapporto tra i due piloti e sulla dinamica interna al team. Di seguito, i dettagli della provocazione di Perez e le sue possibili implicazioni nel campionato di Formula 1.
Sergio Perez rivela il punto debole di Max Verstappen: l’ex Red Bull lancia la provocazione al campione olandese. Sergio Perez ha raccontato la sua versione di Max Verstappen tra talento, difficoltà e temperamento. In una recente intervista il messicano ha descritto l’olandese come un pilota straordinario ma con un carattere intenso quando è in macchina. . 🔗 Leggi su Sportface.it
