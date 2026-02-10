Gli uffici dell' Aca si spostano alla delegazione dello Scalo | a giorni il trasferimento da via delle Robinie
Gli uffici dell'Aca si trasferiscono ufficialmente nella delegazione dello Scalo, in piazza Carafa. Entro pochi giorni, il cambio di sede sarà completato, lasciando via delle Robinie. I dipendenti si preparano a traslocare, mentre i cittadini dovranno rivolgersi alla nuova sede per le pratiche e i servizi.
Gli uffici dell'Aca, attualmente ospitati in via delle Robinie, si spostano definitivamente nella sede della delegazione comunale dello Scalo, in piazza Carafa.Nella mattinata di martedì 10 febbraio, il sindaco di Chieti, insieme agli assessori Stefano Rispoli e Fabio Stella, ha effettuato un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
