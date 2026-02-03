**Accesso limitato a Internet Archive | oltre 200 siti web vietano l’accesso ai loro contenuti**
L’accesso a Internet Archive è stato limitato per molti utenti. Oggi, più di 200 siti web hanno deciso di vietare ai visitatori di vedere i loro contenuti tramite la Wayback Machine. Questa decisione colpisce chi cerca di consultare pagine storiche o recuperare informazioni vecchie. Le aziende spiegano che vogliono proteggere i loro dati e la loro immagine. La situazione crea tensione tra chi utilizza il servizio per ricerca e chi vuole controllare la propria presenza online.
Ogni giorno, il web si evolve, cresce, si modifica. E sempre più spesso, si cancella. La Wayback Machine, la macchina che immagazzina la storia del web, è ormai vista come una fonte potenzialmente pericolosa da parte di grandi testate giornalistiche. Oltre 200 siti di informazione hanno iniziato a vietare l’accesso a Internet Archive, l’organizzazione no profit che conserva e cataloga l’evoluzione digitale del web. Il motivo è chiaro: temono che l’archivio venga utilizzato per addestrare modelli d’intelligenza artificiale (AI), aggirando così le restrizioni e i paywall che proteggono il contenuto originale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Internet Archive
