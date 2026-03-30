Il Parco dei tulipani conquista le famiglie 2.500 ingressi nel weekend inaugurale
Nel fine settimana di apertura, il Parco dei tulipani ha accolto circa 2.500 visitatori. L’evento ha visto un afflusso elevato di famiglie, attratte dall’esposizione di fiori e dai profumi caratteristici. La manifestazione ha preso il via con una grande partecipazione, portando molte persone a esplorare le aree dedicate all’interno del parco.
Un’esplosione di colori e profumi ha accompagnato il debutto de “Il Parco dei tulipani”, che nel weekend inaugurale ha registrato ben 2.500 ingressi. Varcando i cancelli di Villa Lodi Fè, ai visitatori si è aperto uno scenario suggestivo e senza confini, un raffinato mosaico di sfumature pensato per un pubblico di tutte le età: dalla passeggiata tra prode fiorite e mulini d’Olanda agli spettacoli dal vivo e alle attività dedicate ai più piccoli, il parco si è confermato una destinazione capace di incantare e coinvolgere davvero tutti. L’iniziativa rappresenta il primo grande evento del progetto “Riccione family city”, confermando l’attenzione della città verso un’offerta pensata su misura per le famiglie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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