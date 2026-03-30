Nel fine settimana di apertura, il Parco dei tulipani ha accolto circa 2.500 visitatori. L’evento ha visto un afflusso elevato di famiglie, attratte dall’esposizione di fiori e dai profumi caratteristici. La manifestazione ha preso il via con una grande partecipazione, portando molte persone a esplorare le aree dedicate all’interno del parco.

Un’esplosione di colori e profumi ha accompagnato il debutto de “Il Parco dei tulipani”, che nel weekend inaugurale ha registrato ben 2.500 ingressi. Varcando i cancelli di Villa Lodi Fè, ai visitatori si è aperto uno scenario suggestivo e senza confini, un raffinato mosaico di sfumature pensato per un pubblico di tutte le età: dalla passeggiata tra prode fiorite e mulini d’Olanda agli spettacoli dal vivo e alle attività dedicate ai più piccoli, il parco si è confermato una destinazione capace di incantare e coinvolgere davvero tutti. L’iniziativa rappresenta il primo grande evento del progetto “Riccione family city”, confermando l’attenzione della città verso un’offerta pensata su misura per le famiglie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Il Parco dei tulipani conquista le famiglie, 2.500 ingressi nel weekend inaugurale

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