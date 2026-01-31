Riccione accoglie la primavera con un’esplosione di colori e fiori. Dal 28 marzo al 12 aprile, il parco si riempie di oltre 50mila tulipani di più di trenta varietà diverse, formando un grande arcobaleno floreale che attira visitatori da tutta la zona.

Riccione dà il benvenuto alla primavera con un tripudio di fiori, colori e odori. A caratterizzare lo scenario, dal 28 marzo al 12 aprile, saranno più di 50mila tulipani di oltre trenta diverse varietà, pronte a creare un suggestivo arcobaleno floreale. Cuore dell’evento, sarà la storica Villa Lodi Fé, nel viale delle Magnolie a due passi dalla stazione ferroviaria, per l’occasione trasformato in un suggestivo angolo olandese. L’originale format del Parco dei tulipani, che abbraccerà anche il ponte pasquale, unirà la raccolta dei fiori e la caccia alle uova ad antichi giochi e spettacoli itineranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I colori della primavera. Sbocciano gli eventi nel parco dei tulipani

Approfondimenti su Riccione Parco Dei Tulipani

Domenica scorsa, Premilcuore ha dato il via alle festività natalizie con numerosi eventi, tra cui l’accensione dell’albero di Natale in piazza Ricci, un concerto del Masini Brass Ensemble e l’inaugurazione dei giochi pubblici nel parco, tutti offerti dalla Bcc.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Riccione Parco Dei Tulipani

Argomenti discussi: I mix di colori più chic del 2026 (spoiler: non è solo bianco e nero!); 5 trend colori da cui farsi tentare in primavera; I colori di tendenza del 2026 sono questi; Tutte le tendenze moda per la Primavera-estate 2026.

Come si abbinano i colori di tendenza Primavera-Estate 2026? 5 mix molto chic da copiareSaturazione massima. Il blu e il rosso di tendenza per la Primavera-Estate 2026 sono proprio i classici colori primari: tra il navy e l’elettrico il primo, scarlatto e vivace il secondo, come insegna ... iodonna.it

Tutte le tendenze moda per la Primavera-estate 2026Colorate a blocchi, o tutte grigie (ma non tristi). Avvolte da un lenzuolo o infilate nel neoprene di una muta da sub. Pratiche, in tuta da lavoro, o sexy in lingerie. Energiche come le flapper girl, ... vanityfair.it

L' inverno porta con se un piccolo miracolo: i fiori che sbocciano nonostante tutto. Rappresentano una vera meraviglia della natura, sfidando gelo e neve con colori delicati e profumi intensi. Nel nostro Parco... #fiori #interno - facebook.com facebook