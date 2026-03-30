Nella giornata di domenica 29 marzo, il parco acquatico ha chiuso prima del previsto a causa di un problema tecnico. La decisione di terminare anticipatamente l’apertura ha portato alla richiesta di rimborso dei biglietti ai visitatori. Tutti gli ospiti sono stati fatti uscire dagli impianti prima dell’orario normale di chiusura. La direzione ha comunicato l’accaduto senza fornire dettagli specifici sulla natura del guasto.

Lo sgombero è avvenuto nella giornata di domenica 29 marzo, quando la direzione ha deciso per la chiusura anticipata delle piscine e dei giochi d'acqua. È accaduto al parco acquatico Acquaworld di Concorezzo: i vertici della struttura hanno infatti disposto la chiusura anticipata della struttura a seguito di un problema tecnico alla vasca a onde, principale attrazione indoor del sito, riscontrato prima dell'apertura e che ne ha poi reso impossibile l’utilizzo in condizioni di comfort adeguato. “Si è trattato esclusivamente di un guasto tecnico, senza alcuna conseguenza per la sicurezza delle persone” precisa ancora a proposito la direzione della struttura. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Il parco acquatico chiude prima (e rimborsa i biglietti), tutti fuori in anticipo: "Problema tecnico"

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