Il 31 marzo 2026 torna su Rai 1 alle 16.00 una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 10. Tra i protagonisti ci sono ancora Irene e Johnny, ma al centro della scena c’è Delia, che si prepara a partire per gli Stati Uniti. La donna si trova davanti a una scelta riguardante una proposta da parte di Marina.

Nuova puntata per Il Paradiso delle Signore 10 che torna su Rai 1 alle 16.00 anche martedì 31 marzo. Protagonisti sono ancora Irene e Johnny, ma è soprattutto Delia a lasciare Botteri in preda all'ansia: la donna accetterà la proposta di Marina? Le anticipazioni. Le storie de Il Paradiso delle Signore continuano a intrecciarsi tra scelte difficili e colpi di scena. La puntata del 31 marzo (alle 16.00 su Rai 1) promette di mettere sotto pressione più di una coppia, mentre vecchi equilibri si incrinano e nuove dinamiche iniziano a prendere forma. Sullo sfondo, Milano resta il teatro di relazioni complicate, di amori che nascono e altri che si spezzano, e come sempre segreti che iniziano a pesare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 31 marzo 2026: Delia parte per gli Stati Uniti?

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