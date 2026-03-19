Venerdì alle 16:10, su Rai 1, andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore. La soap, in onda dal 2015, vede protagonisti vari personaggi coinvolti in sviluppi inaspettati, tra cui una passione che coinvolge Delia. La puntata del 20 marzo 2026 porterà avanti le vicende dei personaggi principali.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 131. Ecco le anticipazioni di venerdì 20 marzo 2026. Nella puntata precedente del 19 marzo. Nella puntata di giovedì 29 marzo avevamo trovato i protagonisti alle prese con alcune difficoltà. Grazie a un errore di Fulvio che rovina la biancheria intima di Caterina, Valeria ha un’intuizione che accende un’idea in Delia per l’abito nude-look ideato da Botteri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 20 marzo 2026: inaspettata passione per Delia

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