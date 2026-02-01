La Piazza Moro di Bari rimane un cantiere aperto. Solo a marzo partirà la seconda fase dei lavori, ma al momento il progetto è ancora lontano dalla conclusione. Passeggiando per il centro, si vede chiaramente che i lavori sulla prima fase sono ancora in corso. La piazza, che dovrebbe essere un punto di ritrovo, resta ancora un grande cantiere.

La nuova piazza Moro è ancora lontana da essere realtà. Chiunque passeggi per il centro cittadino può accorgersi che, ad oggi, la prima fase dei lavori non è ancora terminata, mentre la seconda fase non è ancora stata avviata. Questa seconda fase, che interessa la restante parte della piazza, quella verso la stazione ferroviaria, dovrebbe partire, salvo imprevisti, nel mese di marzo. L’ipotesi è che per quel periodo, l’attuale cantiere venga portato a termine, con la riapertura dei giardini e di tuta l’area attualmente chiusa da transenne. Qualche ritardo, sulla iniziale tabella di marcia, lo ricordiamo, si è venuto a creare con il rinvenimento di una complessa e articolata stratificazione archeologica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, Piazza Moro è ancora un cantiere. Solo a marzo via alla seconda fase

Le recinzioni del cantiere in piazza Moro sono state spostate, offrendo uno spazio più ampio a commercianti e residenti.

Dopo anni di chiusura, Bari accoglie nuovamente il Leon d'Oro, storico hotel di piazza Moro.

