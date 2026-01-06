Diciottesima edizione della Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli Bella ricorrenza di comunità con i bambini al centro
La “Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli”, giunta alla diciottesima edizione, si è svolta nel pomeriggio del 6 gennaio al Cospea Village di Terni, coinvolgendo circa duecento ospiti tra bambini e accompagnatori di diverse nazionalità, famiglie assistite dall’Emporio Bimbi, volontari e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Alcuni scatti della diciottesima edizione (scena di Betlemme). Foto di Roberto Signorini. - facebook.com facebook
