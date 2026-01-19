Maniace ritrova il medico di base | un passo concreto per la salute della comunità

Il Comune di Maniace ha riavviato il servizio di medicina generale, garantendo nuovamente la presenza di un medico di base per la comunità. Questa scelta rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza sanitaria locale, assicurando un presidio fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. La ripresa del servizio intende rafforzare il rapporto tra comunità e sistema sanitario, offrendo un punto di riferimento stabile e affidabile per le esigenze di cura e prevenzione.

Una notizia attesa, di quelle che incidono davvero sulla vita quotidiana delle persone. Il Comune di Maniace potrà contare nuovamente su un medico di base assegnato alla comunità. Ad annunciarlo è stato il sindaco Franco Parasiliti, che ha condiviso pubblicamente la soddisfazione per un risultato frutto di impegno istituzionale e dialogo con l’Azienda sanitaria. “È un’ottima notizia per Maniace”, ha dichiarato il primo cittadino, ringraziando il Direttore sanitario, dottor Di Fede, e i suoi collaboratori per aver mantenuto l’impegno assunto su richiesta dell’amministrazione comunale. Un segnale importante, soprattutto in un territorio che, come molti centri dell’entroterra, vive con particolare attenzione il tema dell’accesso ai servizi sanitari.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Villaggio Prenestino, inaugurata la nuova Casa della Comunità: ci sarà anche un medico di base Leggi anche: Pazienti senza medico di base. Le visite alla Casa di Comunità

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.