Milano Cortina 2026 semifinale tra Italia e Stati Uniti | gli Azzurri del curling avanti per sognare ancora

Questa sera a Cortina va in scena la semifinale tra Italia e Stati Uniti nel doppio misto del curling. Gli Azzurri cercano di continuare a sognare la finale, dopo aver superato le fasi precedenti. La partita promette emozioni e tensione, con gli italiani decisi a portare avanti la loro avventura olimpica.

Cortina, 9 febbraio 2026 – E’ tutto pronto per la semifinale di questa sera tra Italia e Stati Uniti nel doppio misto del curling. La coppia tricolore formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini ha concluso al secondo posto, nel proprio Round Robin di gare preliminari, dietro alla Gran Bretagna e ora punta alla vittoria per prendersi la finale olimpica di Milano Cortina 2026. Nella prima gara di questa mattina, l’Italia (campione olimpico in carica) ha battuto gli stessi Stati Uniti, concludendo la fase preliminare con sei vittorie, in nove incontri disputati. La partita è in programma alle 18.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo, e l’Italia si fa subito valere.

Gli azzurri del curling, Stefania Constantini e Amos Mosaner, hanno conquistato una vittoria importante nel round robin a Milano-Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia avanza alle semifinali del torneo di doppio misto; Stefania Constantini e Amos Mosaner si qualificano in semifinale: l'Italia del curling si gioca una medaglia Olimpica a Milano Cortina 2026 · Risultati oggi; Olimpiadi, il programma di lunedì 9 febbraio; Italia in semifinale! Azzurri ko con la Gran Bretagna ma qualificati.

Dove vedere in tv Italia-USA, semifinale curling misto Olimpiadi: orario, programma, streamingL'Italia affronterà gli USA nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno ... oasport.it

Italia-Giappone hockey diretta Olimpiadi: azzurre ai quarti di finale, Milano Cortina LIVEI due azzurri, già qualificati, vanno a caccia di una vittoria per avere un avversario più comodo nel prossimo turno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

MILANO CORTINA: A Vonn ridotta la frattura al femore con un fissaggio esterno. Campionessa portata a Treviso per scelta dello staff medico Usa. #ANSA facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Sci alpino, Italia fuori dal podio nella combinata a squadre maschile Quinta la coppia Paris/Sala, settimi Franzoni/Vinatzer #SkySport #MilanoCortina2026 x.com