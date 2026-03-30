Il nuovo vizio dei ricchi | il furto di quadri

Negli ultimi mesi si sono verificati numerosi furti di quadri in città e nelle gallerie d’arte. Le autorità hanno confermato che si tratta di episodi collegati tra loro e che coinvolgono persone con legami al mondo della criminalità organizzata. Le opere sottratte sono state valutate in milioni di euro e alcune sono state ritrovate nelle disponibilità di soggetti noti alle forze dell’ordine.

È un po’, che è diventato chiaro a tutti, come l’arte sia più un mercato che un’ideale, un mestiere o un mezzo. L’arte si occupa più di finanza, di marketing e di economia, che di divulgazione e di contenuto, e questo mi rattrista e molto, chi mi legge da un po’ ormai lo sa. Ma settimana scorsa si è ufficialmente toccato il fondo, con un furto di un valore immenso, di cui si è parlato poco, forse per non rovinare l’immagine pubblica della Fondazione che è stata derubata. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo 2026, uno dei luoghi simbolo dell’arte in Italia è stato teatro di un furto clamoroso, dalla Fondazione Magnani-Rocca, nella cosiddetta Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo, a Parma, sono stati sottratti tre dipinti di straordinario valore firmati da Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Henri Matisse. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Il nuovo vizio dei ricchi: il furto di quadri Articoli correlati Furto nel Parmense, spariscono tre quadri dal valore inestimabile: i ladri sono entrati forzando il portoneClamoroso furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani Rocca che si trova a Mamiano, una frazione di Traversetolo, Parma. Leggi anche: “Tassateci”, l’appello dei ricchi al Forum di Davos. Il sondaggio: “Trump? Il 60% dei milionari vede effetti negativi” Aggiornamenti e notizie su nuovo vizio Discussioni sull' argomento Prescrizione, da oggi resta valida anche se sbagli la notifica, la Cassazione ribalta l'onere della prova: nuova sentenza; Bilancio Srl: chi contesta deve provare la persistenza dei vizi; Tornano le Coccole sonore alla Scuola di musica Luigi Vizio di Morozzo; Faida flegrea, il caso è riaperto: nuova inchiesta sull’ex capoclan. Dopo 25 anni di assenza, i Climax tornano con “Regina di ogni vizio”, nuovo EP che segna il ritorno di una delle band pionieristiche della scena punk hardcore salentina degli anni ’90. Nati a Lecce, ... - facebook.com facebook Nuova legge elettorale, vecchio vizio: cambiare le regole del voto quando fa comodo a chi governa. Lo "Stabilicum" prevede liste bloccate e un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per chi supera il 40%. Il Rosatellum è già pessimo: x.com