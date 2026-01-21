Durante il Forum di Davos, un gruppo di milioni di ricchi ha lanciato un appello per aumentare le tasse sui più abbienti, sottolineando le preoccupazioni sulla crescente disuguaglianza e il suo impatto sulla stabilità economica mondiale. Un sondaggio rivela che il 60% dei milionari reputa negativa l’influenza di Trump sull’economia. Questa richiesta riflette un dibattito in corso sulla redistribuzione delle risorse e il ruolo delle élite nel sistema globale.

Il senso è quello: “Tax the rich”. Ma l’appello che sbarca al World Economic Forum di Davos, nello stesso giorno del presidente americano Donald Trump, è firmato da centinaia di milionari preoccupati per gli effetti della disuguaglianza sulla stabilità economica globale. Quasi 400 i milionari e miliardari provenienti da 24 paesi che hanno firmato la lettera aperta e intitolata ‘Time To Win’ per chiedere ai leader mondiali un intervento sulla tassazione dei grandi patrimoni. L’iniziativa, coordinata dalle organizzazioni Patriotic Millionaires International, Oxfam e Millionaires for Humanity, vede tra i firmatari personalità come l’attore e regista Mark Ruffalo, il musicista Brian Eno, Abigail Disney e l’attore Brian Cox ( qui l’elenco completo dei firmatari ) e tra i portavoce della campagna big della finanza come l’ex direttore generale di BlackRock, Morris Pearl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tassateci”, l’appello dei ricchi al Forum di Davos. Il sondaggio: “Trump? Il 60% dei milionari vede effetti negativi”

Le acconciature raccolte quotidiane, seppur pratiche e comode, possono avere effetti negativi sulla salute dei capelliLe acconciature raccolte sono spesso scelte per la loro praticità, ma un uso eccessivo può compromettere la salute dei capelli.

Una Davos formato Trump. Ecco la pattuglia americana al ForumAl Forum di Davos, la presenza di Donald Trump si distingue per la sua partecipazione diretta, senza collegamenti remoti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Tassateci, l’appello dei ricchi al Forum di Davos.

L’appello dei residenti: Svuotate i cassonettiVia Scandicci Alto, nuova lettera-appello dei residenti: Da undici giorni nessuno passa a ritirare i rifiuti. Il problema riguarda un condominio che ha i bidoni (non i tradizionali cassonetti) messi ... lanazione.it