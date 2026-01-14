Euphoria stagione 3 anche su Sky – Dal 13 aprile nuovi episodi in contemporanea USA

Euphoria stagione 3 sarà disponibile su Sky a partire dal 13 aprile, con otto episodi trasmessi settimanalmente in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie affronta temi come conflitti, fede e redenzione, offrendo un approfondimento delle vicende dei protagonisti. Gli episodi saranno inoltre disponibili in streaming su NOW, consentendo agli spettatori di seguire la stagione secondo il proprio ritmo.

Arriverà in contemporanea assoluta con gli US dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW la terza, attesissima stagione di EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell'Emmy® Zendaya. Le prime due stagioni hanno ottenuto 25 nomination agli Emmy®, con nove vittorie. Realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop è composta da otto episodi che andranno in onda uno a settimana tutti i lunedì su Sky Atlantic.

