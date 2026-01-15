Quando esce la terza stagione di Euphoria su Sky e Hbo Max | la data svelata nel trailer
La terza stagione di Euphoria arriverà presto su Sky e HBO Max. HBO ha pubblicato il primo trailer ufficiale, rivelando la data di uscita degli episodi. Restate aggiornati per scoprire quando potremo seguire nuovamente le vicende di Rue Bennett e degli altri personaggi della serie.
Il ritorno di Rue Bennett ha finalmente una data: HBO ha rilasciato il primo trailer della terza stagione di Euphoria, svelando quando inizieranno i nuovi episodi. La serie, che vedrà un importante salto temporale, sarà disponibile in Italia nella primavera del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Euphoria torna dopo 4 anni: ecco il trailer della terza stagione in uscita su Sky e NOWtv
La terza stagione della serie riprende la narrazione circa cinque anni dopo gli eventi passati, trasportando i protagonisti nell'età adulta - Hbo Max ha diffuso il trailer di "Euphoria 3" con Zendaya: 8 episodi con temi lontani dai drammi adolescenziali del liceo. amica.it
