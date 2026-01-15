Quando esce la terza stagione di Euphoria su Sky e Hbo Max | la data svelata nel trailer

La terza stagione di Euphoria arriverà presto su Sky e HBO Max. HBO ha pubblicato il primo trailer ufficiale, rivelando la data di uscita degli episodi. Restate aggiornati per scoprire quando potremo seguire nuovamente le vicende di Rue Bennett e degli altri personaggi della serie.

Il ritorno di Rue Bennett ha finalmente una data: HBO ha rilasciato il primo trailer della terza stagione di Euphoria, svelando quando inizieranno i nuovi episodi. La serie, che vedrà un importante salto temporale, sarà disponibile in Italia nella primavera del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

