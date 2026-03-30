Il nuovo corso segnato dalla guerra in Iran

Dopo l’operazione che ha portato alla destituzione del dittatore venezuelano, l’attenzione si sposta sulla situazione in Iran. La guerra nel paese ha portato a cambiamenti significativi nella regione e ha coinvolto diverse forze internazionali. Le tensioni sono aumentate e le azioni militari si sono susseguite, influenzando la stabilità dell’area e i rapporti tra le potenze mondiali.

Dopo la spettacolare operazione con la quale gli Stati Uniti hanno deposto il dittatore venezuelano Maduro nel gennaio di quest’anno, un’altra incursione a stelle e strisce sta tenendo il mondo con il fiato sospeso, in questo primo trimestre del 2026 nel quale le lancette della storia continuano a scorrere più velocemente di quanto ci si aspettasse: tra fine febbraio ed inizio marzo una pioggia di bombe e missili hanno inaugurato l’operazione “Epic Fury”, condotta dagli Stati Uniti congiuntamente all’operazione israeliana “Ruggito del Leone”, con l’obiettivo dichiarato di fermare il programma nucleare iraniano e garantire la sicurezza nella regione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Cosa succede ora a gas e petrolio: dalla stabilità post Ucraina al nuovo shock della guerra con l’IranMilano – Dopo i picchi straordinari registrati a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i mercati energetici internazionali avevano... Leggi anche: Guerra in Iran: missile dall’Iran verso la Turchia, abbattuto dalla Nato. Sottomarino Usa affonda nave militare in Sri Lanka USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio Altri aggiornamenti su Il nuovo corso segnato dalla guerra in... Temi più discussi: Il nuovo corso segnato dalla guerra in Iran; Trump esclude la tregua: Abbiamo vinto. Sì di Londra all'uso delle sue basi per raid nel Golfo; Trump: Colloqui in corso con l’Iran, Vance, Rubio e Witkoff al lavoro per un possibile accordo; DIRETTA - Guerra in Iran - Media: gli Houthi lanciano un secondo missile verso Israele - L'IDF uccide tre giornalisti in Libano. Il nuovo corso segnato dalla guerra in IranDifesa, sicurezza, energia, tecnologia, rimozione degli ostacoli all’attività economica ed integrazione sono i temi chiave sui quali bisognafondare un nuovo concetto di autonomia strategica ... bergamonews.it Iran, lanciato il nuovo missile Sayyad-3: Teheran si prepara alla guerra con gli UsaLe forze dei Guardiani della Rivoluzione dell'Iran hanno annunciato di aver testato con successo il nuovo missile navale a lungo raggio Sayyad-3, nel corso di un'esercitazione su larga scala nello ... ilmattino.it Trump: accordo sul cessate il fuoco con Iran “potrebbe essere raggiunto a breve” Domenica 29 marzo il presidente statunitense, Donald Trump, ha affermato che i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, tenutisi tramite un intermediario pakistano, stavano proced - facebook.com facebook Wsj, 'Trump valuta missione militare per recuperare l'uranio in Iran' x.com