Guerra in Iran | missile dall’Iran verso la Turchia abbattuto dalla Nato Sottomarino Usa affonda nave militare in Sri Lanka

Da firenzepost.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un missile lanciato dall’Iran verso la Turchia è stato intercettato e abbattuto da forze della Nato. Nel frattempo, un sottomarino statunitense ha affondato una nave militare in Sri Lanka. Gli attacchi provenienti dagli Stati Uniti e Israele contro Teheran continuano, mentre la crisi si amplia anche ad altri Paesi del Golfo. La situazione rimane tesa in tutta la regione.

TEHERAN – E’ il quinto giorno di guerra in Iran oggi, 4 marzo 2026. Continuano gli attacchi di Usa e Israele a Teheran mentre la crisi si estende anche agli altri Paesi del Golfo. La giornata si è aperta con una ondata di raid israeliani in diverse città libanesi – i morti, secondo i media statali, sarebbero almeno 11 – e l’annuncio dei Pasdaran sul “controllo totale” dello Stretto di Hormuz. Dal consigliere di Khamenei quindi il messaggio agli Usa dalla tv di Stato: “Pronti a guerra prolungata, non negozieremo”. E dopo che Israele ha abbattuto in mattinata un caccia di Teheran, un missile balistico lanciato dall’Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

