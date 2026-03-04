Cosa succede ora a gas e petrolio | dalla stabilità post Ucraina al nuovo shock della guerra con l’Iran

Dopo i picchi di prezzo causati dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i mercati del gas e del petrolio avevano lentamente ritrovato una certa stabilità. Recentemente, però, si sono verificati nuovi segnali di instabilità legati alle tensioni tra Iran e altre nazioni, riaccendendo le preoccupazioni sul fronte energetico. La situazione si evolve rapidamente, lasciando aperti nuovi scenari per il settore.

Milano – Dopo i picchi straordinari registrati a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i mercati energetici internazionali avevano progressivamente riassorbito le tensioni più acute. Nel corso del 2024 e del 2025 i prezzi del petrolio si erano stabilizzati ben al di sotto dei massimi post-bellici e le quotazioni del gas europeo erano rientrate drasticamente rispetto ai record superiori ai 300 €MWh toccati nella fase più critica della crisi. In questo contesto, le prospettive per il 2026 apparivano relativamente favorevoli. L'impianto Saudi Aramco a Ras Tanura, Arabia Saudita Nel rapporto di febbraio 2026 sul petrolio, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) indicava un equilibrio tra domanda e offerta tale da suggerire prezzi del greggio stabili o moderatamente discendenti nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

