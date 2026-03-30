Il nuovissimo Omega Constellation Observatory è l' orologio da cerimonia perfetto

Durante la serata degli Oscar, è stato presentato il nuovo orologio Omega Constellation Observatory, considerato tra i modelli da cerimonia. L’orologio ha attirato l’attenzione grazie al suo design e alle caratteristiche tecniche. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, dove sono stati mostrati dettagli e particolari del modello. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali collaborazioni o partnership legate alla presentazione.

L' Omega Constellation Observatory sa come stupire e ha saputo sfruttare al massimo la notte degli Oscar. Come distinguersi in mezzo al grande spettacolo orologiero del più atteso e globale evento cinematografico? Invece di un fidato Omega o di un modello vintage Piaget, perché non. indossare semplicemente qualcosa che non è ancora uscito? È proprio quello che hanno fatto Delroy Lindo e Robert Pattinson, sfoggiando rispettivamente orologi inediti di Omega e Jaeger-LeCoultre. Omega non è nuova a questo genere di trovate, mandando Daniel Craig in giro per il mondo con orologi da polso inediti, come se fossero gadget di James Bond usciti direttamente dal laboratorio di Q. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il nuovissimo Omega Constellation Observatory è l'orologio da cerimonia perfetto Articoli correlati Leggi anche: Zlatan Ibrahimovic ha un nuovissimo orologio Audemars Piguet da far invidia a chiunque L’orologio Omega per i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 è ancora più speciale di quello delle OlimpiadiDopo il grande successo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, iniziano oggi i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 che ci... From 1966- Omega Constellation C-Shape 168.009 in 18k. Perfection. #watches #omega