Zlatan Ibrahimovic ha mostrato un nuovo orologio Audemars Piguet durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La causa di questa scelta è stata la voglia di distinguersi con un modello raro, apprezzato dagli appassionati di alta orologeria. Ibrahimovic ha deciso di sfoggiare il suo acquisto in pubblico, attirando subito l’attenzione di fotografi e fan. Il suo orologio, dal design elegante e di grande valore, ha suscitato interesse tra gli appassionati di moda e sport.

Zlatan Ibrahimovic una ne fa e cento ne pensa. La scorsa settimana in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si è presentato a un evento esclusivo al Teatro alla Scala di Milano con un indosso un rarissimo esemplare di Rolex, che solo il nome Tiger la dice lunga su chi sia la persona più adatta a portarlo al polso. Una manciata o poco più di giorni dopo, ma in tutt'altro contesto, eccolo sfoggiare un nuovissimo orologio che in pochi forse conoscono o hanno già avuto modo di vederev. Si tratta infatti di una nuova interpretazione del Code 11.59 by Audemars Piguet Flying Tourbillon Automatico da 41 mm che è stato presentato e lanciato sul mercato meno di un mese fa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Zlatan Ibrahimovic ha un nuovissimo orologio Audemars Piguet da far invidia a chiunque

