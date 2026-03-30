Un uomo, nipote di un noto boss, è stato arrestato in Spagna dopo aver fatto irruzione nell’abitazione a Tenerife. Sono stati registrati anche movimenti attraverso un balcone. In un video si vede un lounge bar a Tenerife, collegato alla vicenda, dove si svolge una vendita fittizia di una casa a Dubai.

La polizia spagnola ha collaborato alla maxi operazione dei carabinieri con l'arresto di Filippo Capaldo. Investimenti 'iberici' in società immobiliari e noleggio auto Sono passati attraverso un balcone e hanno fatto irruzione nell’abitazione dove Filippo Capaldo, nipote del boss Michele Zagaria, viveva a Tenerife. L’operazione è stata effettuata nel corso del maxi blitz dei carabinieri di Caserta e del Ros che hanno arrestato 23 persone (19 in carcere e 4 ai domiciliari) nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli sugli affari della fazione Zagaria del clan dei Casalesi, con 44 indagati complessivi. Tra le attività riconducibili a Capaldo, figlio di Beatrice Zagaria e nipote ‘prediletto’ del boss Michele, ci sarebbe la Enza Oro Café, un lounge bar a Tenerife in cui Capaldo avrebbe impiegato la somma di 100mila euro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Il nipote di Zagaria arrestato in Spagna: il lounge bar a Tenerife con la vendita fittizia della casa a Dubai | VIDEO

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