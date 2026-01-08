Maddaloni tenta rapina in un bar e devasta la casa della madre | arrestato 38enne

Nella serata del 7 gennaio a Maddaloni, i Carabinieri hanno arrestato un 38enne locale dopo aver tentato una rapina in un bar e aver causato danni alla casa della madre. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e assicurare la sicurezza pubblica. L’indagine è ancora in corso per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Momenti di tensione nella serata di ieri, 7 gennaio, a Maddaloni, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato un 38enne del posto. L'uomo è ritenuto responsabile di tentata rapina, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Maddaloni, tenta rapina in un bar L'intervento dei militari è scattato .

Maddaloni, tenta rapina in un bar e devasta la casa della madre: 38enne arrestato - Scopri tutti i dettagli riguardo Maddaloni, tenta rapina in un bar e devasta la casa della madre: 38enne arrestato . casertaweb.com

Tenta la rapina in un bar, poi torna a casa e aggredisce la madre per i soldi della droga: 38enne ARRESTATO - Al rifiuto del titolare del bar, di consegnare denaro, l’aggressore allentava la presa e chiedeva una grappa per poi aggredire nuovamente il commerciante ... casertace.net

News - Maddaloni. Tentata rapina, estorsione e maltrattamenti in famiglia. 8/1/2026

MADDALONI, 38ENNE ARRESTATO PER TENTATA RAPINA E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Maddaloni con l’accusa di tentata rapina, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei carabinieri è sca - facebook.com facebook

