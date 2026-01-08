Maddaloni tenta rapina in un bar e devasta la casa della madre | arrestato 38enne

Nella serata del 7 gennaio a Maddaloni, i Carabinieri hanno arrestato un 38enne locale dopo aver tentato una rapina in un bar e aver causato danni alla casa della madre. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e assicurare la sicurezza pubblica. L’indagine è ancora in corso per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Momenti di tensione nella serata di ieri, 7 gennaio, a Maddaloni, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato un 38enne del posto. L’uomo è ritenuto responsabile di tentata rapina, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Maddaloni, tenta rapina in un bar   L’intervento dei militari è scattato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

