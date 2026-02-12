Napoli Bianchini | De Laurentiis vuole un nuovo stadio senza perdiamo 70 milioni all' anno

Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business del Napoli, ha aperto la discussione sul futuro dello stadio. A margine della presentazione della campagna “Sanghe pe Napule” al Maradona, ha detto che il club lavora per un nuovo impianto. La scelta, ha spiegato, potrebbe portare a risparmi di circa 70 milioni di euro all’anno, cifre che attualmente il Napoli perde con la gestione dell’attuale stadio. Bianchini ha anche sottolineato che si tratta di un progetto importante, che potrebbe cambiare il volto del club e

Il direttore generale dell'area business del club partenopeo spiega le idee e le esigenze future della società relative alla questione impiantistica A margine della presentazione della campagna "Sanghe pe Napule" al Maradona, il direttore generale dell'area business del Napoli, Tommaso Bianchini, ha parlato anche della questione stadio. "L'interesse di De Laurentiis è quello di creare un nuovo stadio, di proprietà. Perdiamo circa 70 milioni all'anno senza un nuovo impianto. Servirebbero gli sky-box, circa 5mila posti, il museo nello stadio. Vogliamo far fruire lo stadio ai turisti, è una sconfitta giornaliera non farglielo visitare.

