Napoli il dg Bianchini | Perdiamo 70 milioni senza un nuovo stadio la società sta facendo miracoli

Il direttore generale del Napoli, Tommaso Bianchini, ha parlato durante una conferenza stampa della situazione economica della società. Ha spiegato che senza un nuovo stadio, il club perde circa 70 milioni di euro all’anno. Bianchini ha anche detto che la società sta facendo di tutto per andare avanti, nonostante le difficoltà. La questione dello stadio rimane calda e ancora tutta da risolvere.

Il Direttore Generale Area Business del Napoli, Tommaso Bianchini, nella conferenza stampa per la campagna " Sanghe Pe Napule ", ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stadio Diego Armando Maradona e il nuovo impianto del Napoli. Bianchini ha spiegato: " Vogliamo fare un nuovo stadio. La situazione la conoscete bene, non è neppure una notizia. Per quanto riguarda me, dalla nostra prospettiva noi perdiamo circa 70 milioni all'anno senza un nuovo stadio. Col nuovo stadio non è vero che alzeremmo i prezzi in modo folle, ma ora noi abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% sul fatturato.

Il presidente del Napoli, Bianchini, torna a chiedere più soldi per il nuovo stadio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

