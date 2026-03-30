Il Museo Tattile Statale Omero di Ancona è stato selezionato come uno dei vincitori del Premio Inclusione 3.0, un riconoscimento nazionale promosso dall’Università di Macerata. La premiazione si rivolge alle realtà che si distinguono per le iniziative di accessibilità e inclusione, mettendo in evidenza le pratiche più efficaci adottate nel settore.

ANCONA - Il Museo Tattile Statale Omero è tra i protagonisti del “Premio Inclusione 3.0”, riconoscimento nazionale promosso dall’Università di Macerata per valorizzare le migliori pratiche di accessibilità e inclusione. Sabato 28 marzo 2026, alla Domus San Giuliano di Macerata, la cerimonia ha segnato la chiusura della nona edizione della Settimana dell’Inclusione, riunendo circa 600 persone e confermandosi come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati a questi temi. Coordinato dal rettore John McCourt e dal team guidato da Catia Giaconi, attuale prorettrice di Unimc e presidente della Società Italiana di pedagogia speciale,... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Il Museo Omero tra i vincitori del Premio Inclusione 3.0

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