al museo omero la presentazione del libro figlie di kalypso di ilaria gobbi

Sabato 28 marzo alle 16:00, il Museo Tattile Statale Omero organizza la presentazione del libro “Figlie di Kalypso” di Ilaria Gobbi. L’evento si svolge negli spazi del museo, che si occupa di accessibilità e promozione della cultura tattile. La presentazione prevede un intervento dell’autrice e un momento di confronto con i partecipanti.

ANCONA –Sabato 28 marzo alle ore 16:00 il Museo Tattile Statale Omero ospita la presentazione del libro “Figlie di Kalypso. Storie delle artiste marchigiane, Volume I” di Ilaria Gobbi. Il progetto editoriale propone uno sguardo rinnovato e necessario sulla storia dell'arte, raccontata attraverso le vicende di artiste marchigiane a lungo dimenticate, marginalizzate o raccontate in modo parziale. Saranno presenti, insieme all'autrice Ilaria Gobbi, Laura Mocchegiani, Responsabile scientifica della Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata e Annalisa Trasatti, coordinatrice dei Servizi del Museo Tattile Statale Omero. Interverrà per i saluti istituzionali anche l'Assessore alla Cultura del Comune di Ancona, Marta Paraventi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Nuova presentazione al Museo Tattile Statale Omero, questa volta del libro “Figlie di Kalypso. Storie delle artiste marchigiane, Volume I” un progetto editoriale che restituisce voce e spazio ad artiste marchigiane dimenticate, marginalizzate o raccontate solo - facebook.com facebook

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