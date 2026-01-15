Il mullet è il taglio per lui del 2026?

Da vanityfair.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mullet sta tornando alla ribalta come possibile taglio maschile del 2026. Le prime uscite di diverse star del cinema e dello spettacolo mostrano una rivisitazione di questa acconciatura, segnalando un interesse crescente. Si tratta di un look che combina stile e versatilità, adattandosi ai trend emergenti e alle preferenze di un pubblico sempre più attento alle novità nel mondo della moda capelli.

A giudicare dai primissimi look sfoderati dalle tante star del mondo del cinema e dello spettacolo in questi giorni pare proprio di sì. Morbido, ma dal grande carattere, il taglio che arriva dalla scena rock degli anni Settanta e Ottanta sta vivendo la sua (ennesima) rinascita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il mullet è il taglio per lui del 2026?

