Il mullet è il taglio per lui del 2026?

Il mullet sta tornando alla ribalta come possibile taglio maschile del 2026. Le prime uscite di diverse star del cinema e dello spettacolo mostrano una rivisitazione di questa acconciatura, segnalando un interesse crescente. Si tratta di un look che combina stile e versatilità, adattandosi ai trend emergenti e alle preferenze di un pubblico sempre più attento alle novità nel mondo della moda capelli.

Edgy Modern Mullet Haircut

“Si chiama Mullet Shag e non è un taglio estremo. È un taglio intelligente e figo da morire! Volume sopra, movimento dietro, linee morbide che incorniciano il viso senza indurirlo. È perfetto per chi vuole cambiare senza stravolgersi, per chi ama lo stile ma vuol facebook

