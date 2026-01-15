Il mullet è il taglio per lui del 2026?
Il mullet sta tornando alla ribalta come possibile taglio maschile del 2026. Le prime uscite di diverse star del cinema e dello spettacolo mostrano una rivisitazione di questa acconciatura, segnalando un interesse crescente. Si tratta di un look che combina stile e versatilità, adattandosi ai trend emergenti e alle preferenze di un pubblico sempre più attento alle novità nel mondo della moda capelli.
A giudicare dai primissimi look sfoderati dalle tante star del mondo del cinema e dello spettacolo in questi giorni pare proprio di sì. Morbido, ma dal grande carattere, il taglio che arriva dalla scena rock degli anni Settanta e Ottanta sta vivendo la sua (ennesima) rinascita.
Edgy Modern Mullet Haircut
“Si chiama Mullet Shag e non è un taglio estremo. È un taglio intelligente e figo da morire! Volume sopra, movimento dietro, linee morbide che incorniciano il viso senza indurirlo. È perfetto per chi vuole cambiare senza stravolgersi, per chi ama lo stile ma vuol facebook
