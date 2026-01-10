Paura a bordo del volo Ryanair passeggeri nel panico | l’esplosione improvvisa

Durante un normale volo Ryanair, si è verificata un’esplosione improvvisa che ha causato momenti di paura tra i passeggeri. L’incidente, avvenuto in volo nel pomeriggio, ha richiesto interventi immediati e ha generato panico tra gli occupanti. Questo episodio evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza e della prontezza del personale di bordo in situazioni di emergenza.

Un volo di linea come tanti, partito nel pomeriggio, si è trasformato in un incubo ad alta quota. Sul volo FR 3424 di Ryanair da Milano Malpensa a Brindisi, decollato il 9 gennaio, i passeggeri hanno vissuto minuti di autentico terrore quando l'aria all'interno della cabina è diventata improvvisamente irrespirabile. Bruciore agli occhi, difficoltà respiratorie, tosse e panico diffuso: a scatenare il caos sarebbe stata l'esplosione accidentale di una bomboletta di spray al peperoncino contenuta in un bagaglio a mano.

