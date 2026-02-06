Fumo dalla cabina su aereo Air France atterraggio d'emergenza a Venezia | paura per i 168 passeggeri a bordo

Un volo Air France da Parigi a Beirut ha deviato improvvisamente e ha fatto un atterraggio di emergenza a Venezia. A bordo ci sono 168 passeggeri, tutti scesi sani e salvi. L’allarme per un possibile fumo in cabina ha causato paura, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Ora si attendono aggiornamenti sulle cause del malfunzionamento.

Un aereo Air France da Parigi a Beirut è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo di Venezia dopo l'allarme scoppiato a bordo per possibile fumo in cabina: nessun ferito.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Air France Beirut Atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo: fumo in cabina sull'aereo Air France 566 con 168 persone a bordo Un volo Air France con 168 persone a bordo ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Emergenza per fumo dalla cabina su un volo da Tessera con 168 passeggeri Venerdì mattina all’aeroporto di Venezia Marco Polo si è scatenato il panico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Air France Beirut Argomenti discussi: Furto di oro rosso con imprevisto, l'auto per scappare va in fiamme: arrestato; L’aereo della NASA effettua un atterraggio di pancia all’aeroporto del Texas, mostra un video; Ruba rame e batterie da una cabina elettrica e provoca un incendio; Quel viaggio di nozze mai fatto ai Caraibi: Tradita la nostra fiducia, il denaro in fumo. Fumo dalla cabina su aereo Air France, atterraggio d’emergenza a Venezia: paura per i 168 passeggeri a bordoUn aereo Air France da Parigi a Beirut è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo di Venezia dopo l'allarme scoppiato a ... fanpage.it Fumo in cabina, atterraggio d'emergenza per aereo dalla Grecia diretto a NantesMomenti di apprensione oggi all'aeroporto di Brindisi per un'emergenza in volo che ha coinvolto un Airbus 320 della compagnia EasyJet, volo EJU4736, partito dalla Grecia e diretto a Nantes (Francia) ... rainews.it Buongiorno qualcuno ha utilizzato transavia o airfrance per volare da bari a parigi Hanno molti più voli rispetto a ryanair ma ho letto molte recensioni negative. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.