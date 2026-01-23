Approvati i primi 50 progetti per oltre 2 milioni di euro per il benessere di 1.500 lavoratrici e lavoratori

La Regione Puglia ha approvato i primi 50 progetti, destinando oltre 2 milioni di euro, per migliorare il benessere di circa 1.500 lavoratrici e lavoratori. Questa iniziativa rafforza le politiche di Welfare aziendale, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese. L'obiettivo è promuovere condizioni di lavoro più sostenibili e migliorare la qualità della vita dei dipendenti sul territorio.

La Regione Puglia compie un passo significativo nel rafforzamento delle politiche di Welfare aziendale a sostegno delle piccole e medie imprese e delle persone che vi lavorano. Sono stati, infatti, approvati i primi 50 progetti nell'ambito dell'Avviso promosso dal Dipartimento Welfare, che.

