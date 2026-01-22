Fisascat Cisl Romagna il bilancio del biennio di attività | Nelle tasche dei lavoratori oltre 2,5 milioni di euro

Fisascat Cisl Romagna presenta il bilancio del biennio: oltre 2,5 milioni di euro restituiti ai lavoratori. Oltre alle attività sindacali e contrattuali, l’associazione ha contribuito a rafforzare le finanze delle famiglie romagnole, offrendo un supporto economico concreto. Un risultato che testimonia l’impegno costante nel tutelare e valorizzare i lavoratori del territorio, favorendo un equilibrio tra tutela e benessere economico.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.