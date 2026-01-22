Fisascat Cisl Romagna il bilancio del biennio di attività | Nelle tasche dei lavoratori oltre 2,5 milioni di euro

Da ravennatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fisascat Cisl Romagna presenta il bilancio del biennio: oltre 2,5 milioni di euro restituiti ai lavoratori. Oltre alle attività sindacali e contrattuali, l’associazione ha contribuito a rafforzare le finanze delle famiglie romagnole, offrendo un supporto economico concreto. Un risultato che testimonia l’impegno costante nel tutelare e valorizzare i lavoratori del territorio, favorendo un equilibrio tra tutela e benessere economico.

Non solo tutele sindacali e assistenza contrattuale, ma un vero e proprio "polmone economico" capace di immettere risorse vitali direttamente nei bilanci familiari dei lavoratori romagnoli. È questo il dato politico e sociale più rilevante che emerge dal Bilancio di missione 2023-2024 della.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Tasse ferme e bilancio in pareggio in Bassa Romagna: oltre 7 milioni di euro per gli investimentiIl Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 nella seduta del 22 dicembre.

Leggi anche: Appalto Asl Salerno, rischio tagli: annunciata la mobilitazione dei lavoratori al fianco dei sindacalisti della Fisascat Cisl provinciale

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tariffe stracciate negli hotel, il sindacato lancia l’allarme: Così si mettono a rischio lavoro e contratti; Presidio dei lavoratori Woolrich fuori da Pitti Uomo; Armati di fucili automatici assaltarono il portavalori davanti all'ufficio postale, la banda a processo.

COMITATO ESECUTIVO FISASCAT CISL: FOCUS SU LEGGE DI BILANCIO 2026, SITUAZIONE CONTRATTUALE NEL TERZIARIO DI MERCATO E APPELLO PER CONTRASTARE GLI ASSALTI ...Riattivare il tavolo congiunto al Ministero dell’Interno sulla sicurezza degli addetti della vigilanza privata impegnati nel trasporto e nella scorta valori, attività sempre più esposte ad assalti org ... brindisilibera.it

fisascat cisl romagna ilFilcams Cgil e Fisascat Cisl: Nessuna risposta ai problemi. Il 21 gennaio sciopero del CupPesci ed Esposito: Lo snodo della trattativa non è la Asl, chiamata comunque a monitorare, ma l’impresa Formula Servizi che ha in appalto la gestione del servizio e vuole massimizzare i profitti. Neg ... arezzonotizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.