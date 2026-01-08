Alla scoperta della Palermo sotterranea | visite alla catacomba paleocristiana di Porta D' Ossuna

Scopri la Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna. Durante l'inverno, il monumento è aperto il sabato pomeriggio e la domenica sia mattina che pomeriggio, offrendo un’occasione per esplorare un importante sito storico e archeologico della città. Un percorso che permette di approfondire la storia e le tradizioni di Palermo attraverso un patrimonio unico nel suo genere.

