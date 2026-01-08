Alla scoperta della Palermo sotterranea | visite alla catacomba paleocristiana di Porta D' Ossuna
Scopri la Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna. Durante l'inverno, il monumento è aperto il sabato pomeriggio e la domenica sia mattina che pomeriggio, offrendo un’occasione per esplorare un importante sito storico e archeologico della città. Un percorso che permette di approfondire la storia e le tradizioni di Palermo attraverso un patrimonio unico nel suo genere.
In inverno continuano le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna. Il monumento sarà aperto il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio. Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei primi cristiani e di antiche leggende. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
